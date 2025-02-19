Hindistan küçük ölçekli işletmelerini olası ithalat vergisinden korumanın yollarını arıyor

Hindistan hükümetine yakın kaynaklara göre Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) çelik ithalatına %25 oranında koruma vergisi getirilmesi yönündeki öneriyi değerlendirirken, Ticaret Bakanlığı da böyle bir durumda mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri fiyat artışından koruyacak bir mekanizma üzerinde çalışıyor.

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretimde kullandıkları çeliğe rekabetçi fiyatlardan erişmeye devam etmesini sağlayacak bir sistem hazırladığı ifade edildi.

Değerlendirilen seçeneklerden birinin, yerel çelik üreticilerine söz konusu işletmelere ihracat fiyatlarına paralel fiyatlardan tedarik sağlamaları yönünde talimat verilmesi olduğu dile getirildi.

Bir diğer seçeneğin ise bu işletmelerin talep gösterdiği belirli çelik kalitelerinin yerel üreticiler tarafından %25 oranındaki koruma vergisi hariç en fazla ithalat fiyatlarından tedarik edilmesi olduğu öğrenildi.

Ancak kaynaklar, işletmelerin daha düşük fiyatlardan çelik alıp daha sonra satmasını engelleyecek bir mekanizma hazırlanmasının zor olduğunu söyledi.

Öte yandan Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyinin (EEPC), işletmelere nihai kullanım sertifikası vererek bu sorunun kısmen çözülebileceğini, yine de %100 sonuç alınmasının zor olacağını aktardı.