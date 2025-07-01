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Hindistan kireç taşı temini ve yeşil çelik üretimine yönelik BAE ile görüşmeler yapıyor

Salı, 01 Temmuz 2025 15:57:20 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Resü’l Hayme Emirliği, düşük silika içerikli kireç taşına uzun vadeli erişim ve yeşil çelik konularında iş birliği için görüşmelere başladı.

Hindistan Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy, devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited ve mühendislik şirketi MECON Limited’ın Dubai’deki ofislerinin açılışına katılmak üzere yaptığı ziyarette Resü’l Hayme Emiri Saud Bin Saqr Al Qasimi ile görüştü.

Taraflar, yeşil hidrojen, Hindistan’dan katma değerli çelik ihracatı yoluyla ticari ortaklıkları kurulması, Resü’l Hayme’deki yerel kireç taşı ve doğal gazın kullanımıyla kalsine edilmiş kireç üretim tesisleri oluşturulması ve Steel Authority of India Limited (SAIL), NMDC Limited ve MECON Limited gibi Hint şirketler aracılığıyla iş birliğinin geliştirilmesi gibi fırsatları masaya yatırdı.

Öte yandan Bakan Kumaraswamy, Resü’l Hayme Emirliği’ne altyapı geliştirme, enerji bileşenleri ve hammadde değer zincirlerinde iş birliği seçeneklerini araştırma teklifinde bulundu

Kumaraswamy, “Hindistan, çeliği sadece bir malzeme olarak değil, altyapı, mobilite, enerji ve imalat sektörlerinin temeli olarak görüyor. Mineral zenginlikleri, sanayi potansiyeli ve temiz enerjiye odaklanıyor oluşu Resü’l Hayme Emirliği’ni, Hindistan’ın yeni nesil çelik ve kaynak stratejisi için ideal bir ortak haline getiriyor,” dedi.

Bununla birlikte Kumaraswamy, NMDC’nin Dubai’deki yeni ofisi sayesinde devralımlar yaparak ve stratejik ortaklıklar kurarak Hindistan’ın temiz enerji ve sanayi sektörleri için gerekli olan kireç taşı, dolomit ve diğer kritik minerallerin temini konusundaki konumunu güçlendireceğine dikkat çekti.

MECON’un Dubai operasyonları, sanayi projeleri yürütme ve planlama, petrol ve doğal gaz altyapı tasarımı, çelik tesislerine yönelik fizibilite ve kapasite artırım danışmanlığı, yeşil çelik ve karbonsuzlaşma stratejileri ile akıllı üretim ve dijital ikiz teknolojilerine odaklanacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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