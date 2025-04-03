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Hindistan kamu projelerinde yerel çelik kullanımına öncelik vermek için kanun değişikliğine gidiyor

Perşembe, 03 Nisan 2025 14:35:05 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, kamusal projelerde yerli demir ve çelik ürünlerine öncelik vermek ve yerel çelik üreticilerini desteklemek amacıyla “Yerli Demir ve Çelik Ürünleri Kanunu”nu revize etti. Konuyla ilgili yayınlanan bildiride, ithal ürünlerle olan rekabeti sınırlayacak daha sıkı kurallar getirilerek artan çelik ithalatının frenlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda tüm bakanlıklar ve ulusal nakliye şirketi Indian Railways (IR) dâhil olmak üzere hükümete ait şirketler, yürürlüğe alacakları projelerde kullanılması için ihale yoluyla iç piyasada üretilen çeliğe öncelik verecek ve tedarik edilen tüm demir-çelik ürünlerin Hindistan’da eritilmiş ve dökülmüş olması gerekecek.

Ayrıca, kamu sözleşmelerinde ithalat rekabetinin önüne geçmek amacıyla, değeri 2 milyar INR'nin (23 milyon $) üzerinde olan çelik alımları için küresel ihale açılamayacak.

Öte yandan söz konusu politikaya yabancı ülkelere yönelik karşılık esaslı bir madde de getirildi. Bu kapsamda, kendi kamu ihalelerine Hint üreticilerin katılımını sınırlayan ülkelerin tedarikçileri de Hindistan’ın kamu ihalelerine katılamayacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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