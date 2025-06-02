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Hindistan kamu projelerinde sadece iç piyasada eritilip dökülen çelik kullanacak

Pazartesi, 02 Haziran 2025 12:36:26 (GMT+3)   |   Kalküta

2 Haziran Pazartesi günü Hindistan hükümeti, kamu projelerinde sadece yerli çeliğin kullanılmasının hedeflendiği “Yerli Demir ve Çelik Ürünleri Kanunu”nu revize etti.

Böylece ülkede, hükümetin finanse ettiği tüm kamu projelerinde sadece ülkede “eritilmiş ve dökülmüş” çelik kullanılması şartı getirildi. 

Daha önceki kanun, çelik tedariki için asgari bir miktarda yerli ürün şartı gerektiriyordu ancak yapılan revizyonla söz konusu projelerde tüm çelik ürünlerin ülke içinde eritilmiş ve dökülmüş olması gerekiyor. Hindistan derecelendirme kuruluşu ICRA'dan bir analist konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari katma değer şartı, çeliğin ithal edilip nihai mamule dönüştürülmesine ve kamu projelerinde kullanılmasına olanak sağlıyordu. Yeni kanunla ise hammaddenin ülke içinde eritilip dökülmesi, yani ham çelik üretiminin Hindistan’da yapılması gerekiyor,” dedi. 


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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