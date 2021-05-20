Hindistan ihracat vergisi iade oranlarını iki hafta içinde açıklayacak

Perşembe, 20 Mayıs 2021 12:04:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin, ihracat vergisi iade oranlarını önümüzdeki iki hafta içinde açıklamasının beklendiği belirtildi.

Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, iade oranlarının tamamlanması için Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüldüğünü ve farklı sektörlere yönelik oranların önümüzdeki iki hafta içinde duyurulacağını söyledi.

Hükümet geçtiğimiz sene, ülkenin yurt dışı sevkiyatlarını canlandırmak için vergilerin ihracatçılara iade edilmesi amacıyla bir program onaylamıştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulması gereken oranlar, eski Ticaret ve İçişleri Bakanı G.K. Pillai’nin başkanlığını yaptığı komitenin önerilerine göre belirlenecek.