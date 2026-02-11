Hindistan hükümeti SKDM uygulamasının çelik ihracatına etkisini azaltmak için adım atacak

Hindistan Çelik Bakanlığı Sekreteri Sandeep Poundrik yaptığı açıklamada, Hindistan’ın çelik ihracatının Avrupa Birliği’nin (AB) uygulamaya başladığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan (SKDM) etkilenmeye devam edeceğini ancak hükümetin çelik şirketlerinin bu bölgeye sevkiyatlarını sürdürebilmesi için bazı adımlar atacağını belirtti.

Poundrik, açıklamasını Hindistan ile AB arasında birçok sektörde gümrük vergilerini düşüren serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından yaptı. Söz konusu anlaşmada SKDM kapsamındaki vergilere değinilmedi. AB, Hindistan’ın Avrupa’ya yaptığı toplam çelik ihracatının yaklaşık %75’ini oluşturuyor.

“SKDM, kotalar ve diğer zorluklar nedeniyle ihracat sorunlu olmaya devam edecek ve bu konuda adım atmamız gerekecek,” diyen Poundrik, planlanan adımların ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

Hükümet kaynakları ise çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini ve Çelik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri arasında halihazırda toplantılar yapıldığını belirtti.

Seçeneklerden birinin, SKDM’nin etkisini dengelemek amacıyla çelik ihracatına yönelik bir teşvik mekanizması oluşturmak olduğu ifade edilirken, bu mekanizmanın Dünya Ticaret Örgütü’nün sübvansiyon karşıtı kurallarını ihlal etmeyecek şekilde tasarlanması gerektiğine dikkat çekildi.