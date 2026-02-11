 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan hükümeti SKDM uygulamasının çelik ihracatına etkisini azaltmak için adım atacak

Çarşamba, 11 Şubat 2026 11:40:29 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı Sekreteri Sandeep Poundrik yaptığı açıklamada, Hindistan’ın çelik ihracatının Avrupa Birliği’nin (AB) uygulamaya başladığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan (SKDM) etkilenmeye devam edeceğini ancak hükümetin çelik şirketlerinin bu bölgeye sevkiyatlarını sürdürebilmesi için bazı adımlar atacağını belirtti.

Poundrik, açıklamasını Hindistan ile AB arasında birçok sektörde gümrük vergilerini düşüren serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından yaptı. Söz konusu anlaşmada SKDM kapsamındaki vergilere değinilmedi. AB, Hindistan’ın Avrupa’ya yaptığı toplam çelik ihracatının yaklaşık %75’ini oluşturuyor.

SKDM, kotalar ve diğer zorluklar nedeniyle ihracat sorunlu olmaya devam edecek ve bu konuda adım atmamız gerekecek,” diyen Poundrik, planlanan adımların ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

Hükümet kaynakları ise çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini ve Çelik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri arasında halihazırda toplantılar yapıldığını belirtti.

Seçeneklerden birinin, SKDM’nin etkisini dengelemek amacıyla çelik ihracatına yönelik bir teşvik mekanizması oluşturmak olduğu ifade edilirken, bu mekanizmanın Dünya Ticaret Örgütü’nün sübvansiyon karşıtı kurallarını ihlal etmeyecek şekilde tasarlanması gerektiğine dikkat çekildi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi SKDM 

Benzer Haber ve Analizler

JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi Ocak 2026’da %2 düştü

11 Şub | Çelik Haberler

CISA üreticilere ham çelik üretimini kontrol etme ve istikrarlı gelişim çağrısı yaptı

10 Şub | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının sonunda %2,2 düştü, stoklar azaldı

06 Şub | Çelik Haberler

Nippon Steel 2025-26 mali yılının ilk dokuz ayında net zarar açıklarken, satış geliri yükseldi

05 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal 2025’te daha düşük satış gelirine rağmen net kârını artırdı, 2026’da çelik talebinin büyümesi bekleniyor

05 Şub | Çelik Haberler

Hoa Phat 2025’te net kâr hedefini aştı

03 Şub | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in pik demir ve ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında geriledi

03 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 azaldı - 5. Hafta, 2026

03 Şub | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle 2025’te geriledi

02 Şub | Çelik Haberler

Jindal Steel Sohar Umman’da aylık üretim rekoru kırdı

02 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis