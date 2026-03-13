Çin’in gemi inşa üretiminin 2026’da 60 milyon dwt’yi aşması bekleniyor

Çin Ulusal Gemi İnşa Sanayii Birliği’nin verilerine göre Çin’in toplam gemi inşa üretiminin 2026 yılında 60 milyon dwt seviyesini aşması bekleniyor. Söz konusu rakam 2025 yılında kaydedilen 53,69 milyon dwt seviyesinin üzerinde olacak.

Öte yandan Çinli gemi inşa şirketlerinin sipariş defterinde bulunan toplam sipariş hacminin 2026 yılının Aralık ayı sonunda yaklaşık 250 milyon dwt seviyesinde olması öngörülüyor. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 274,42 milyon dwt olarak kaydedilmişti.

Birlik, mevcut jeopolitik çatışmalar ve artan ticari korumacılık eğilimlerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle Çinli gemi inşa şirketlerinin siparişleri zamanında teslim etme konusunda giderek artan bir baskı altında olduğunu belirtti.