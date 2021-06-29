Hindistan hükümeti AB koruma önlemlerinin uzatılmasına ilişkin müzakere talep etti

Salı, 29 Haziran 2021 12:05:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, Avrupa Birliği’nin çelik ithalatına uyguladığı koruma önlemlerinin üç yıl daha uzatılmasını görüşmek üzere AB’ye müzakere talebinde bulundu.

AB ile yapılacak müzakerelerin sonucuna göre, konunun Dünya Ticaret Örgütü’nde de gündeme getirilebileceği belirtildi.

30 Haziran tarihi sonrasında üç yıl daha uzatılması kararlaştırılan çelik ithalatına yönelik koruma önlemleri, Hindistan’ın bölgeye yaptığı ihracata engel olacak.

Ürün kategorisine göre belirlenen kota hacmini aşan ithalat için %25 vergi içeren koruma önlemleri, muaf tutulan ülkeler arasında yer almadığı için Hindistan’ın çelik ihracatını olumsuz etkileyecek.

AB’ye ve Dünya Ticaret Örgütü’ne gönderilen dilekçede, sektörün göreceği zararlara yönelik bilgilerin gözden geçirilmesi, önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve önlemlerden etkilenen ihracatçı ülkelere yönelik imtiyazların uzatılmasına ilişkin uzlaşmaya varılması talep edildi.