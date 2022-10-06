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Hindistan Güney Kore’den yapılan ferromolibden ithalatındaki artışa yönelik inceleme başlattı

Perşembe, 06 Ekim 2022 10:39:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Güney Kore’den yapılan ferromolibden ithalatındaki artışın yerel sektörde maddi hasara yol açıp açmadığını belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Ferromolibden çelik, nikel ve kobalt alaşımlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Söz konusu incelemenin Indian Ferro Alloys Producers’ Association, Boon Metals and Alloys Limited, Premier Alloys and Chemicals Private Limited ve Team Ferro Alloys Limited’in şikayetlerinin ardından Hindistan-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın güvence altına aldığı hükümler kapsamında başlatıldığı belirtildi.

DGTR, ithalatın artarak yerel üreticilere zarar verdiğine dair kanıtlar olduğunu ve ikili koruma önlemleri incelemesinin başlatılmasının uygun olacağını dile getirdi.

İncelemenin ardından ithalatın iç piyasaya zarar verdiği tespit edilirse, DGTR koruma önlemleri uygulamayı göz önünde bulunduracağını ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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