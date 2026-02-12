Hint Mukand Limited yeşil çelik sertifikası aldı

Hindistan merkezli vasıflı ve paslanmaz çelik üreticisi Mukand Limited, yeşil çelik sertifikası almaya hak kazandığını açıkladı. Şirket, siyah çubuk ürünleri için 5 yıldızlı, filmaşin ve parlak çubuk ürünleri için ise 4 yıldızlı derecelendirme aldığını bildirdi.

Aralık 2024’te Hindistan Çelik Bakanlığı, üretim sürecindeki karbon salımına bağlı olarak yeşil çeliği tanımlayan bir taksonomi yayımlamıştı.

Buna göre, 1 mt nihai çelik üretimi sırasında 1,6 mt veya daha az karbon salımı gerçekleşmesi durumunda ürün 5 yıldızlı yeşil çelik olarak değerlendiriliyor. 1,6-2 mt aralığında emisyon söz konusu olduğunda 4 yıldız, 2-2,2 mt aralığında ise 3 yıldız derecelendirmesi veriliyor.

Şirket, söz konusu sertifikanın Mukand Limited’in çevreye duyarlı üretim uygulamaları benimseme ve karbon ayak izini azaltma yönündeki sürekli çabalarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından yapılan bağımsız denetimin şirketin Maharashtra eyaletinde bulunan Thane tesisinde Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonları, tesis enerji tüketimi ve üretim verilerinin titiz bir şekilde doğrulanmasını içerdiği ifade edildi.