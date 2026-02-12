 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint Mukand Limited yeşil çelik sertifikası aldı

Perşembe, 12 Şubat 2026 10:39:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli vasıflı ve paslanmaz çelik üreticisi Mukand Limited, yeşil çelik sertifikası almaya hak kazandığını açıkladı. Şirket, siyah çubuk ürünleri için 5 yıldızlı, filmaşin ve parlak çubuk ürünleri için ise 4 yıldızlı derecelendirme aldığını bildirdi.

Aralık 2024’te Hindistan Çelik Bakanlığı, üretim sürecindeki karbon salımına bağlı olarak yeşil çeliği tanımlayan bir taksonomi yayımlamıştı.

Buna göre, 1 mt nihai çelik üretimi sırasında 1,6 mt veya daha az karbon salımı gerçekleşmesi durumunda ürün 5 yıldızlı yeşil çelik olarak değerlendiriliyor. 1,6-2 mt aralığında emisyon söz konusu olduğunda 4 yıldız, 2-2,2 mt aralığında ise 3 yıldız derecelendirmesi veriliyor.

Şirket, söz konusu sertifikanın Mukand Limited’in çevreye duyarlı üretim uygulamaları benimseme ve karbon ayak izini azaltma yönündeki sürekli çabalarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından yapılan bağımsız denetimin şirketin Maharashtra eyaletinde bulunan Thane tesisinde Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonları, tesis enerji tüketimi ve üretim verilerinin titiz bir şekilde doğrulanmasını içerdiği ifade edildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

AMNS India, Hindistan’da yeşil çelik sertifikası alan ilk entegre çelik üreticisi oldu

06 Şub | Çelik Haberler

GEM: Küresel çelik sektörünün dönüşümünde yüksek fırınların karbonsuzlaştırılması kritik öneme sahip

22 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal üç yeni projeyle Hindistan’daki yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkaracak

22 Ara | Çelik Haberler

SAIL Bokaro tesisinde hidrojen enjeksiyon sistemi için Primetals ile iş birliği yaptı

05 Ara | Çelik Haberler

Hindistan'da 25 tesis yeşil çelik sertifikası aldı

13 Kas | Çelik Haberler

Tata Steel Ijmuiden tesisinde düşük emisyonlu üretime geçmek için Hollanda hükümetinden destek alacak

30 Eyl | Çelik Haberler

İsviçreli SoHHytec ve TKIL, Hindistan’da yeşil hidrojen tesisleri kuracak

30 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan çelik sektörü ABD’nin vergilerinden etkilenmeyecek, SKDM daha büyük risk oluşturuyor

17 Eyl | Çelik Haberler

Jindal Steel, thyssenkrupp’un Almanya’daki tesisini satın almak için teklif verdi

17 Eyl | Çelik Haberler

SAIL yeşil hidrojen kullanımına yönelik çalışmalarını hızlandırıyor

17 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis