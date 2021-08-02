Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boru ve kutu profile uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 12:06:29 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal dikişsiz boru ile alaşımlı ve alaşımsız kutu profile uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı dönem sonu incelemesinin ardından söz konusu verginin, beş yıl daha uzatılması önerisinde bulundu.

DGTR, dönem sonu incelemesinin, mevcut antidamping vergisinin süresinin 31 Ekim 2021 tarihinde dolacak olması sebebiyle yapıldığını ve inceleme sonucunda, Çin’den ithal ürünlerin neden olduğu dampingin önlenmesi için verginin devam ettirilmesine karar verildiğini belirtti.

Antidamping vergisi Çinli ihracatçılara/üreticilere bağlı olarak 961-1.610$/mt arasında değişiyor. Söz konusu vergi, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlayacağı resmi bildiri tarihinden itibaren beş yıl süresince uygulanacak.