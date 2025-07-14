Hindistan çelik ve ilgili ürünlerin ithalatına yönelik zorunlu kalite kontrol denetimini erteledi

Hindistan hükümeti, ithal çelik ürünlerinin zorunlu kalite kontrol denetimine dahil edileceği tarihi ertelediğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre nihai mamul ve yarı mamullerin yanı sıra ithal hammaddeler ve ara malların da Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen zorunlu kalite kontrol denetimine ve spesifikasyonlara tabi tutulacağı bildirilmişti. Söz konusu yönetmeliğin 16 Haziran tarihinden itibaren düzenlenmiş konşimentolar için yürürlüğe girdiği öğrenilmişti.

Bakanlık, “15 Temmuz veya öncesinde düzenlenmiş konşimentolar zorunlu kalite kontrol denetiminden muaf tutulacak,” dedi.

Ertelemeyle birlikte başlangıçta belirlenen tarihe kadar gereklilikleri yerine getirmekte zorluk yaşadıklarını belirten mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin endişelerinin giderilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Sektör paydaşları, tanınan kısa sürenin ithalat süreçlerini yeni kalite standartlarına uyumlu hala getirmeye çalışan küçük işletmeler için operasyonel zorluklar yarattığını belirtmişti.