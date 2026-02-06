 |  Giriş 
AMNS India, Hindistan’da yeşil çelik sertifikası alan ilk entegre çelik üreticisi oldu

Cuma, 06 Şubat 2026 10:26:43 (GMT+3)   |   Kalküta

ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AMNS India), Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan yeşil çelik sınıflandırma sistemi kapsamında yeşil çelik sertifikası alan ilk entegre çelik üreticisi oldu.

Çelik Bakanlığı tarafından Aralık 2024’te yürürlüğe konulan sınıflandırma sistemi, çelik ürünleri üretim sürecinde ortaya çıkan karbon salımı miktarına göre ayırıyor. Buna göre 1 mt nihai mamul üretiminde 1,6 mt veya daha az karbon salımı gerçekleştiren ürünler beş yıldızlı olarak kabul ediliyor. 1,6-2 mt aralığındaki emisyonlar dört yıldızlı, 2-2,2 mt aralığındaki emisyonlar ise üç yıldızlı olarak derecelendiriliyor.  

Söz konusu sertifika, küresel tedarik zincirlerinde düşük karbonlu çeliğe yönelik düzenleyici ve ticari baskıların arttığı bu dönemde AMNS India’yı Hindistan’ın yeşil çelik dönüşümünde lider konuma taşıyor.

Sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac ürünleri dört ve üç yıldız aldı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre AMNS India’nın sıcak rulo sac ürünleri dört yıldızlı, soğuk rulo sac ürünleri ise üç yıldızlı derecelendirme aldı. Sertifikanın alınmasının ardından şirket, söz konusu yeşil dereceli ürünleri yurt içindeki müşterilerine göndermeye başladı.

DRI bazlı üretim kömüre bağımlılığı azalttı

AMNS India, çelik üretim kapasitesinin yaklaşık %65’inin doğal gaz kullanılan doğrudan indirgenmiş demir yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve bu sayede kömür bazlı üretime olan bağımlılığın önemli ölçüde azaldığını belirtti. Bu dönüşüm sayesinde şirket, 2015 yılından bu yana karbon emisyon yoğunluğunu %35’ten fazla düşürdü.

2024-25 mali yılında AMNS India’nın karbon emisyonu, sektörün ulusal ortalamasının %14 altında yer aldı. Şirket ayrıca emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar 2021 yılına kıyasla %20 azaltmayı hedeflediğini açıkladı.


