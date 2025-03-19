Hindistan çelik sektörü koruma vergisinin %18-25’e çıkarılmasını istiyor

SteelOrbis’in Hint çelik üreticilerinin yetkililerinden edindiği bilgilere göre Hindistan çelik sektörü, Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) tarafından önerilen %12 oranındaki koruma vergisinin artırılması için hükümete yeniden başvuruda bulunmayı planlıyor.

Söz konusu kaynaklar, yerel çelik üreticilerinin alaşımlı ve alaşımsız yassı mamullere 200 gün süreyle uygulanması önerilen %12 oranındaki geçici koruma vergisini değerlendirdiğini ve Hindistan Çelik Birliği (ISA) aracılığıyla Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Resmi başvurunun, DGTR’nin vergi önerisine yönelik tüm sektör paydaşlarının görüşlerinin alınması için tanıdığı 30 günlük süre zarfını kapsayacak şekilde önümüzdeki 10 gün içerisinde gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan yetkililer, yerel çelik sektörünün Çin’den ithal ürünlerin ülkeye girişini kontrol altına almak için %12 oranındaki verginin yetersiz olduğunu düşündüğü ve bu nedenle vergi oranının en az %18-25’e çıkarılması amacıyla hükümete başvuracağını dile getirdi. Ayrıca sektörün 200 günün yeterli olmadığını savunduğunu ve daha kalıcı bir çözüm bulunması için harekete geçeceğini belirtti.

Ancak hükümete yakın kaynaklar, %12 oranındaki verginin yeterli olduğunu ve bu oranın, yerel sektörün uğradığı zararın kapsamını belirlemek amacıyla yapılan kapsamlı soruşturma sonucu belirlendiğini vurguladı.

Bununla birlikte önerilen oranın, ithalat kısıtlamalarının yerel fiyatlarda artışa yol açacağından ve katma değerli ürünlerin hem iç hem de dış piyasalarda rekabet gücünü kaybedeceğinden endişe duyan küçük ve orta ölçekli çelik tüketicilerinin çıkarlarını da göz önünde bulundurduğunu ekledi.