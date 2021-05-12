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Hindistan çelik ithalatındaki vergiyi tamamen kaldırabilir

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 11:51:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hindistan hükümeti, artan fiyatları kontrol altına almak için ithal çeliğe uyguladığı vergi oranını düşürecek.

Söz konusu kaynaklar, çelik mamullere uygulanan ithalat vergisinin incelenmesine ve vergi oranının azaltılmasına veya özellikle, son birkaç aydır artan çelik fiyatları nedeniyle büyük darbe yiyen küçük ve büyük ölçekli son kullanıcı sektörler için bazı seçili mamullerde tamamen kaldırılmasına yönelik kararın değerlendirildiğini belirtti.

Şubat ayında Hindistan parlamentosuna sunulan ulusal bütçede, Hindistan Maliye Bakanlığı, çelik mamullerine yönelik ithalat vergisini, %10-12,5’dan %7,5 seviyesine indirmiş, hurda ithalatındaki vergiyi kaldırmıştı.

Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklamayı yapması beklenirken, kaynaklar, verginin %7,5’tan %2’ye indirilebileceğini, hatta tamamen kaldırılma ihtimalinin de değerlendirildiğini bildirdi.


Etiketler: kota ve vergiler  Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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