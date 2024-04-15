Hindistan çelik ithalatında elektronik izleme sistemine geçiş yapacak

Pazartesi, 15 Nisan 2024 14:41:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, veri girişlerindeki gecikmeleri ve tutarsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla çelik ithalatı izleme sisteminin yenileneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, manuel veri girişi yapılan mevcut sistemin elektronik raporlama sistemiyle değiştirileceği belirtildi. Mevcut sistemde ithalat verilerinin doğruluğuna ilişkin endişeler olduğu, belirli zaman dilimlerindeki verilerde tutarsızlıklar ortaya çıktığı ve verilerin derlenmesinde gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

Yeni sistem kapsamında çelik ithalat verilerinin zamanında rapor edilmesiyle doğru kararlar alınmasının ve piyasadaki gelişmelere hızlıca yanıt verilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Bu sayede Hindistan’ın çelik ithalatını daha iyi izleyebileceği ve ticari düzenlemeleri daha etkili bir şekilde uygulayabileceği vurgulandı.

Öte yandan ithalat verilerinin ilgili sektör paydaşları, devlet kurumları, piyasa oyuncuları ve halk tarafından erişilebilir hale getirilmesiyle şeffaflığın artırılmasının amaçlandığı dile getirildi. Böylelikle çelik sektöründe yasa dışı veya adil olmayan ticari uygulamaların önüne geçilebilecek.

Ayrıca elektronik raporlama sistemiyle devlet kurumları arasındaki koordinasyon kolaylaştırılarak bürokratik engeller de azaltılacak.