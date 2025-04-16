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Hindistan çelik ithalatına yönelik koruma vergilerini artırmayı düşünmüyor

Çarşamba, 16 Nisan 2025 15:22:27 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, çelik ithalatına yönelik koruma vergisinin %20’ye çıkarılması için hiçbir sebep olmadığını ifade etti.

Poundrik, Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü’nün (DGTR) çelik ithalatına 200 günlük süreyle %12 oranında koruma vergisi getirilmesi yönündeki önerisinin değerlendirildiğini ve yakın zaman içerisinde kararın açıklanabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Poundrik, hükümetin ABD ile Çin arasındaki vergi savaşı sebebiyle çelik ithalatının artmasını beklemediğine ve Hindistan’ın çelik ithalatında en büyük payı Çin değil, Japonya’nın oluşturduğuna dikkat çekti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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