Hindistan çelik ithalatına soruşturma başlattı

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), artan çelik ithalatına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

DGTR, çelik tüketimi yapan ve ihtiyacını ithalat aracılığıyla karşılayan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile de görüşeceğini ifade etti.

Hindistan Ticaret Bakan Yardımcısı Sunil Barthwal, “Soruşturmada tüm değer zinciri ele alınacak. Yani yalnızca sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac ithalatına değil üretimde dengesizlik olup olmadığı veya kapasite fazlasının iç piyasaya zarar verip vermediğine de bakılacak,” dedi.

Barthwal, soruşturmanın akabinde Ticaret Bakanlığının DGTR’nin önerilerini Maliye Bakanlığına ileteceğini ve Maliye Bakanlığının bu öneriler doğrultusunda olası vergiye yönelik nihai kararını vereceğini ekledi.

Çelik bakanlığı, ithalata %25 oranında koruma vergisi getirilmesini talep ediyor.