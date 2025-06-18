 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan çelik ithalat kısıtlamalarının kapsamını genişletti, tedarik zincirinde aksamalar yaşanabilir

Çarşamba, 18 Haziran 2025 16:43:22 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre Hindistan Çelik Bakanlığı, çelik ve çelikle ilgili ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamaların kapsamını genişletti. Bu karar, tedarik zincirinde aksamalar olabileceği, maddi kayıplar yaşanabileceği ve tesislerin kapanabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Hükümet yetkilileri, Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre nihai mamul ve yarı mamullerin yanı sıra ithal hammaddeler ve ara malların da Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen zorunlu kalite kontrol denetimine ve spesifikasyonlara tabi tutulacağını ifade etti.

Bununla birlikte söz konusu yönetmeliğin 16 Haziran tarihinden itibaren düzenlenmiş konşimentolar için yürürlüğe girdiğini ve işletmelere yeni düzenlemelere hazırlık için herhangi bir süre tanınmadığını dile getirildi.

Zorunlu kalite kontrol denetimi gereğince ithal edilen tüm çelik ve çelikle ilgili hammaddelerin BIS’ten sertifika alması gerekiyor. BIS, söz konusu sertifikaları ithalatın yapıldığı tesislerin fiziksel olarak doğrulanmasının ardından veriyor ve bu süreç genellikle 6 ila 9 ay sürüyor.

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI), “Yeni yönetmelik, ithal yarı mamule bağlı üretim yapan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ciddi zararlar ve tesis kapanışları olabileceğine dair endişelere yol açtı. Birçok işletme, artık BIS standartlarıyla uyumlu olmayan sevkiyatların ödemesini çoktan yaptı,” dedi.

Öte yandan GTRI, sözleşmelerin aylar önce imzalanmasına ve kargoların nakliye aşamasında olmasına rağmen ithalatçıların, siparişlerinin uygun bulunmama riskiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın çelik ithalatı koruma vergisi sebebiyle 2025-26 mali yılında %50 azalacak

19 Haz | Çelik Haberler

Hindistan kamu projelerinde sadece iç piyasada eritilip dökülen çelik kullanacak

02 Haz | Çelik Haberler

Hindistan ABD’den ithal çelik ve alüminyum ürünlere misilleme vergileri getirebilir

13 May | Çelik Haberler

Hint paslanmaz çelik üreticileri ithalata antidamping soruşturması açılmasını istiyor

12 May | Çelik Haberler

EEPC: ABD’nin vergileri Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatını etkileyecek

22 Nis | Çelik Haberler

Hindistan yassı mamul ithalatına %12 koruma vergisi getirdi, ithalatın tamamen durması beklenmiyor

22 Nis | Çelik Haberler

Hindistan çelik ithalatına yönelik koruma vergilerini artırmayı düşünmüyor

16 Nis | Çelik Haberler

Tata Steel ABD’nin vergilerinden çok endişe duymuyor

10 Nis | Çelik Haberler

Hint JSPL katma değerli mamul üretimi için ASL'yi bünyesine kattı

04 Nis | Çelik Haberler

Hint NMDC Steel’in ham çelik üretimi 2024-25 mali yılında 2 milyon mt’a ulaştı

04 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis