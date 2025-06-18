Hindistan çelik ithalat kısıtlamalarının kapsamını genişletti, tedarik zincirinde aksamalar yaşanabilir

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre Hindistan Çelik Bakanlığı, çelik ve çelikle ilgili ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamaların kapsamını genişletti. Bu karar, tedarik zincirinde aksamalar olabileceği, maddi kayıplar yaşanabileceği ve tesislerin kapanabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Hükümet yetkilileri, Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre nihai mamul ve yarı mamullerin yanı sıra ithal hammaddeler ve ara malların da Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen zorunlu kalite kontrol denetimine ve spesifikasyonlara tabi tutulacağını ifade etti.

Bununla birlikte söz konusu yönetmeliğin 16 Haziran tarihinden itibaren düzenlenmiş konşimentolar için yürürlüğe girdiğini ve işletmelere yeni düzenlemelere hazırlık için herhangi bir süre tanınmadığını dile getirildi.

Zorunlu kalite kontrol denetimi gereğince ithal edilen tüm çelik ve çelikle ilgili hammaddelerin BIS’ten sertifika alması gerekiyor. BIS, söz konusu sertifikaları ithalatın yapıldığı tesislerin fiziksel olarak doğrulanmasının ardından veriyor ve bu süreç genellikle 6 ila 9 ay sürüyor.

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI), “Yeni yönetmelik, ithal yarı mamule bağlı üretim yapan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ciddi zararlar ve tesis kapanışları olabileceğine dair endişelere yol açtı. Birçok işletme, artık BIS standartlarıyla uyumlu olmayan sevkiyatların ödemesini çoktan yaptı,” dedi.

Öte yandan GTRI, sözleşmelerin aylar önce imzalanmasına ve kargoların nakliye aşamasında olmasına rağmen ithalatçıların, siparişlerinin uygun bulunmama riskiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.