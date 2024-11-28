Hindistan Çelik Bakanlığı zorunlu kalite standartlarına uymayan çelik ithalatı yapıldığını tespit etti

Hindistan Çelik Bakanlığı, birden fazla kez düşük kalite çelik ithalatı yapıldığını tespit ettiğini ve bu ürünlerin yerel fiyatların düşmesine yol açarak hem küçük hem de büyük ölçekli üreticileri olumsuz etkilemesi sebebiyle ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, birçok tüccarın ve imalatçının Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen standartlara takılmamak amacıyla çeliğin kalitesinde ufak değişiklikler yaparak ithalat yoluna gittiği dile getirildi.

BIS, 151 çelik ürününün zorunlu kalite kontrol denetimine tabi olduğunu bildirmişti.

Öte yandan Japonya’nın Hindistan Büyükelçiliği, çelik bakanlığı ile ticaret ve sanayi bakanlığına gönderdiği yazıda, Japonya çıkışlı sevkiyatların ithalata uygunluk sertifikaları olmadığı gerekçesiyle limanlarda bekletildiğini iletti.

Büyükelçilik, “Normalde, ithalata uygunluk sertifikaları iki ayda bir düzenlenen kalite kontrol komitesi toplantılarında veriliyor. Ancak Eylül ayından bu yana bu toplantılar düzenlenmiyor ve söz konusu sertifikalar verilmiyor,” dedi.

Japon şirketler, sevkiyatların limanlarda bekletilmesi sebebiyle yüksek demuraj ödemek zorunda kalıyor ve yaşanan gecikmeler, ticari faaliyetleri sekteye uğratıyor. Bakanlıkla kurulan temaslara rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilemediği ve bu nedenle Hindistan’ın Japonya’dan çelik ithalatının askıda kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Çelik bakanlığı, BIS standartları kapsamına girmeyen ithal çelik kaliteleri için ithalata uygunluk sertifikası talep ediyor.

Ancak bakanlık, başvuruların önemli bir kısmının belirlenen normlara uygun olmadığına dikkat çekiyor. 31 Ekim tarihi itibarıyla Japonya çıkışlı çelik için 735 başvuru yapıldığı, bunların 594’üne ithalata uygunluk sertifikası verildiği ve 141’inin ise standartları karşılamadığı için reddedildiği ifade ediliyor.