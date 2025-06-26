Hindistan Çelik Bakanlığı RSP’nin genişletme projesini denetlemek için üst düzey komite kuracak

Hindistan Çelik Bakanlığı, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant’te (RSP) hayata geçirilecek 3,45 milyar $’lık kapasite artırım projesini denetlemek ve aksaklıkları çözmek üzere üst düzey komite kuruyor.

Hükümet yetkilileri, konuya ilişkin kararın Hindistan Ağır Sanayi Bakanı Dharmendra Pradhan ve Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy arasında yapılan toplantıda alındığını ifade etti.

Bununla birlikte projenin başlangıç tarihindeki gecikmenin başlıca nedenleri arasında araziyle ilgili sorunlar olduğu öğrenildi.

SAIL, RSP’nin kapasitesinin yıllık 4,4 milyon mt’dan yıllık 9 milyon mt seviyesine çıkarılması için 3,45 milyar $ yatırım yapacağını açıklamıştı.

Odisha’daki mevcut tesisin 1.200 dönümlük arazisi üzerinde gerçekleştirilecek kapasite artırım çalışmalarının ardından RSP, 2030 yılına kadar SAIL’in yıllık 35 milyon mt seviyesindeki toplam çelik üretiminin %25’ini oluşturacak.