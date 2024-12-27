Hindistan Çelik Bakanlığı nihai mamul ithalatına uygulanan verginin artırılmasını önerdi

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Çelik Bakanlığının Şubat ayında yapılacak bütçe görüşmeleri öncesinde nihai mamul ithalatına uygulanan verginin mevcut %7,5’ten %15’e çıkarılması önerisinde bulunduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığının bütçe görüşmelerine dahil etmek üzere söz konusu öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.

Bununla birlikte Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT), ithalatın kontrol altına alınması amacıyla belirli bir süreliğine %25 koruma vergisinin gerekli olup olmadığını belirlemek üzere Çin’den nihai mamul ithalatına soruşturma başlattı.

Kaynaklar, ithalat vergisinin artırılması ve DGFT’nin önerisi üzerine koruma vergisi getirilmesi sayesinde ithal çelik akışının kontrol altına alınacağını ve yerel çelik üreticilerine eşit koşullar sağlanacağını ifade etti.

2024-25 mali yılının ilk sekiz ayında (Nisan-Kasım) Hindistan’ın nihai mamul ithalatı yıllık %26,6 artışla son sekiz yılın en yüksek seviyesi olan 6,5 milyon mt’a çıkmıştı.

Ayrıca söz konusu dönemde Çin’den çelik ithalatı yıllık %22,8 artarak şu zamana kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 1,96 milyon mt’da yer almaya başlamıştı.