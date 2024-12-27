 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan Çelik Bakanlığı nihai mamul ithalatına uygulanan verginin artırılmasını önerdi

Cuma, 27 Aralık 2024 15:13:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Çelik Bakanlığının Şubat ayında yapılacak bütçe görüşmeleri öncesinde nihai mamul ithalatına uygulanan verginin mevcut %7,5’ten %15’e çıkarılması önerisinde bulunduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığının bütçe görüşmelerine dahil etmek üzere söz konusu öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.

Bununla birlikte Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT), ithalatın kontrol altına alınması amacıyla belirli bir süreliğine %25 koruma vergisinin gerekli olup olmadığını belirlemek üzere Çin’den nihai mamul ithalatına soruşturma başlattı.

Kaynaklar, ithalat vergisinin artırılması ve DGFT’nin önerisi üzerine koruma vergisi getirilmesi sayesinde ithal çelik akışının kontrol altına alınacağını ve yerel çelik üreticilerine eşit koşullar sağlanacağını ifade etti.

2024-25 mali yılının ilk sekiz ayında (Nisan-Kasım) Hindistan’ın nihai mamul ithalatı yıllık %26,6 artışla son sekiz yılın en yüksek seviyesi olan 6,5 milyon mt’a çıkmıştı.

Ayrıca söz konusu dönemde Çin’den çelik ithalatı yıllık %22,8 artarak şu zamana kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 1,96 milyon mt’da yer almaya başlamıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirdi

27 Ara | Çelik Haberler

Hindistan çelik ithalatına soruşturma başlattı

17 Ara | Çelik Haberler

EEPC: Hindistan’ın çelik ithalatına koruma vergisi getirmesi yerel fiyatların artmasına yol açacak

05 Ara | Çelik Haberler

Hindistan Çelik Bakanlığı: İthalatın çoğu STA olan ülkelerden yapıldığı için vergi artışı etkisiz kalacak

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan Çelik Bakanlığı ithalat vergisinin iki katına çıkarılması yönünde adımlar attı

03 Eki | Çelik Haberler

Hindistan Çin’den ithal taneleri yönlendirilmemiş soğuk silisli saca antidamping soruşturması başlattı

01 Eki | Çelik Haberler

Hindistan hükümeti metal hurdaya tersine vergilendirme sistemi getirebilir

10 Eyl | Çelik Haberler

Hint çelik üreticileri demir cevheri ve pelet ihracatına vergi getirilmesini istiyor

15 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan ferronikel ithalatına uygulanan vergiyi kaldırabilir

24 Tem | Çelik Haberler

Hindistan Çelik Bakanlığı metalürjik kok ithalatına kota getirilmesine karşı

06 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis