Hindistan Çelik Bakanlığı ihracat vergisini yeniden ele almak için yerel üreticilerden veri talep etti

Salı, 06 Eylül 2022 09:53:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, ülkeden yapılan çelik ihracatının aylık bazda düşüş göstermesi karşısında hükümetin yakın zaman önce uygulamaya başladığı %15 oranındaki ihracat vergisinde yapılabilecek değişiklikleri değerlendirmek amacıyla yerel üreticilerden üretim kapasitesi, üretim, talep ve ihracat verilerini talep etti.

Çelik üreticileriyle geçtiğimiz hafta yapılan bir görüşmede, üreticiler ihracat vergisinin dış piyasalara yapılan satışlar üzerindeki olumsuz etkisini aktardı ve bakanlık üreticilerden kapasite kullanım oranı, iç ve dış piyasalara yapılan satışlar, arz-talep tahmini ve ürün bazında satışlara ilişkin detaylı bilgi talebinde bulundu.

Kaynaklar üreticilerden edinilen detaylı bilgilerin ihracat vergisi politikasında değişiklik yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılacağını söyledi.

Ülkenin nihai mamul ihracatı Haziran ayında %53, Temmuz ayında %75 ve Ağustos ayında %66 azaldı.