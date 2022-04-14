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Hindistan Çelik Bakanlığı ferronikele uygulanan ithalat vergisinin kaldırılmasını talep ediyor

Perşembe, 14 Nisan 2022 10:51:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, yerel paslanmaz çelik üreticilerinin maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak amacıyla ferronikele uygulanan %2,5 oranındaki ithalat vergisinin kaldırılması talebiyle Maliye Bakanlığı ile görüşme yaptı.

Yerel paslanmaz çelik sektörü ferronikel ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılıyor.

Bir hükümet yetkilisi, “İthal paslanmaz çelik hurdaya hiç vergi uygulanmazken, krom ve nikel ithalat vergisine tabi tutuluyor. Krom arzı iyi bir seyir gösterse de nikel bulunamıyor. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan çok önemli bir hammadde olması gerekçesiyle nikele uygulanan ithalat vergisinin kaldırılması için Maliye Bakanlığı ile görüştük,” açıklamasını yaptı.

Piyasa kaynakları, Hindistan’ın Rusya’dan nikel ithal etmemesine rağmen Rusya’nın küresel nikel ticaretindeki kontrolün %8’den fazlasını elinde bulundurduğunu, Ukrayna’yı işgalinin ardından küresel tedarik zincirinde ciddi aksamalar meydana geldiğini ve Hint paslanmaz çelik üreticilerinin bu durumun olumsuz etkilerini hissettiğini ifade etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi kota ve vergiler 

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