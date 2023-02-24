Hindistan BAE, Nijerya ve Malezya ile ikili ticarette rupi kullanılmasına yönelik anlaşma imzalamak üzere

Cuma, 24 Şubat 2023 11:09:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malezya ve Nijerya ile ikili ticaretin Hindistan rupisi cinsinden yapılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme katedildiğini ve en erken önümüzdeki ay mutabakat anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtti.

Banka ve hükümet yetkililerinden oluşan bir ekibin uluslararası ticaret anlaşmasını neticelendirmek amacıyla Abu Dabi’de olduğu ve ticaretin Hindistan rupisi cinsinden yapılmasının ihracatçılar ile ithalatçıların işlem maliyetlerini önemli ölçüde düşürme potansiyeli olduğu dile getirildi.

Hindistan Merkez Bankası yetkililerinin Malezyalı ve Nijeryalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığı ve ön hazırlıkların büyük bir kısmının tamamlandığı aktarıldı.

Hindistan’ın BAE ile geçtiğimiz yılın Mayıs ayında serbest ticaret anlaşması imzaladığı belirtilirken, ticaretin yerel para birimi cinsinden yapılmasının kambiyo masraflarını azaltarak ve sermaye akışını artırarak ikili ticareti daha da destekleyeceği söylendi.

BAE, ABD ve Çin’den sonra Hindistan’ın en büyük üçüncü ticaret ortağı olarak biliniyor.

Ayrıca Hindistan hükümetinin son aylarda rupinin uluslararası ticarette kullanılması için atılımlarda bulunduğu, bu atılımların resesyon artışından ve döviz rezervlerini korumanın zorlaşmasından endişe duyan ülkeler tarafından kabul gördüğü de bildirildi.