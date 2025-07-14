Hindistan, ABD’ye yönelik misilleme vergilerini iki katına çıkarabilir

Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan vergiler için açıkladığı artışa karşı olarak Dünya Ticaret Örgü normları çerçevesinde ABD’ye getirmeye planladığı misilleme vergilerinin iki katına çıkarılmasını önerdi.

Böylelikle Hindistan’ın ABD’den ithal ettiği 7,6 milyar $ değerindeki ürünlere yönelik vergiler yükseltilecek ve Hindistan’ın vergi gelirleri yaklaşık 3,82 milyar $ seviyesine çıkacak.

Hindistan hükümeti, 9 Mayıs tarihinde DTÖ’ye yaptığı bildiride Washington’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik vergileri %25’e yükseltmesinin ardından ABD’ye misilleme vergileri uygulayabileceğini söylemişti.

Trump yönetimi, çelik ve alüminyum ithalat vergilerini 4 Haziran tarihi itibarıyla %50’ye çıkarmıştı.

Hindistan hükümetinden yetkililer, bu hamleye karşılık olarak Hindistan’ın vergi oranlarını ayarlama hakkını saklı tuttuğunu ve ABD’den yapılan artışa yanıt olarak vergilerin artırılacağını DTÖ’ye bildirdiğini dile getirdi.

Bir yetkili, imtiyazların veya diğer yükümlülüklerin askıya alınması önerisinin, ABD çıkışlı ürünlere uygulanan vergilerin artırılması şeklinde olabileceğini aktardı.