Hindistan, ABD’ye karşılık olarak vergi rejimini gözden geçirecek

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan hükümeti, ABD yönetiminin tüm ticaret partnerlerine karşılıklı vergiler uygulama kararının ardından kendi vergi rejimlerinin gözden geçirilmesi için üst düzey komite kurdu. Hindistan, ABD’den ithal ürünlere uygulanan vergilerin düşürülmesi halinde ABD’nin getireceği karşılıklı vergi oranlarının da düşük tutulmasını bekliyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek olan komite, ilk raporunu 15 Mart tarihine kadar gönderecek. Komite tavsiyelerini sunduktan sonra nihai kararı Başbakanlık Ofisi verecek. Yapılacak değerlendirme, Hindistan’ın ABD’nin vergilerine yaklaşımını belirlemede önemli rol oynayacak.

Bununla birlikte komite, %15-20, %50-70 ve %70-80 arasında değişen vergi dilimlerini gözden geçirecek. ABD Başkanı Trump, ticaret ortaklarının ABD’den ithal ürünlere uyguladığı oranda vergi getirileceğini bildirmişti.

Öte yandan bazı ürünleri sınıflandırmak amacıyla kullanılan 8 haneli kod sisteminde düzenlemeler yapılıp yapılamayacağı ele alınacak. Böylelikle Hindistan’ın ticaret hedefleri doğrultusunda vergilerin düşürülme olasılığı değerlendirilecek.