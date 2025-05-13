Hindistan ABD’den ithal çelik ve alüminyum ürünlere misilleme vergileri getirebilir

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan hükümeti, ABD’nin Hindistan menşeli çelik ve alüminyum ürünlere getirdiği %25 oranındaki vergilere karşılık olarak ABD’den ithal bazı ürünlere misilleme vergileri uygulanmasını önerdi.

Hindistan, Dünya Ticaret Örgütüne yaptığı başvuruda ABD’nin uyguladığı vergilere yanıt olarak imtiyaz ve yükümlülükleri kaldırmayı planladığını bildirdi.

Böylelikle Hindistan’dan ithal 7,6 milyar $’lık çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan vergilerle ABD’nin 1,9 milyar $ gelir elde edeceği ifade edildi.

Misilleme olarak Hindistan’ın da ABD’den ithal bazı ürünlere benzer oranda vergi uygulama önerisinde bulunduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılındaki ilk döneminde Hindistan’dan ithal çelik ve alüminyum ürünlere sırasıyla %25 ve %10 oranlarında vergi getirmişti. Hindistan da 2019 yılında misilleme vergileri yürürlüğe almıştı. Ancak Joe Biden döneminde iki ülke arasındaki anlaşmazlık sona ermişti.