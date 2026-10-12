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Hindistan 2047 yılına kadar 604 milyon mt çelik üretim kapasitesi hedefliyor

Pazartesi, 12 Ekim 2026 12:26:42 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, mevcut yaklaşık 220 milyon mt seviyesindeki çelik üretim kapasitesini 2047 yılına kadar 604 milyon mt'a çıkarmayı hedefleyen yasa tasarısını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre Hindistan'ın 2070 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, çelik sektörünün ortalama karbon salımının mevcut 2,54 mt seviyesinden 2047 yılına kadar metrik ton başına yaklaşık 1,54 mt'a indirilmesi amaçlanıyor. 

Tasarıda, Çelik Bakanlığının demir cevheri talebinin 772 milyon mt'a ulaşmasını beklediği ve yüksek tenörlü cevher arzını güvence altına almak amacıyla yurt dışında ortak girişimler kurmayı planladığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca koklaşabilir taş kömürü talebinin 236 milyon mt'a ulaşmasını bekliyor. Hükümetin “stratejik küresel açılımlar” yoluyla tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve yurt dışında şirket satın almalar yapmayı planladığı ifade edildi.

Yasa tasarısı yerel madencilik faaliyetleri, kömür yıkama tesislerinin kapasitesinin artırılması, yurt dışındaki varlıkların satın alınması ve uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapılması yoluyla ithalata bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor. Manganez ve kireç taşı gibi çelik sektörü açısından önemli olan diğer hammaddelerin uzun vadeli tedarikinin güvence altına alınabilmesi de öncelikli konular arasında yer alacak.

Tasarıya göre yaklaşık 2.550 işletmeden oluşan ve ham çelik üretim kapasitesinin yaklaşık %47'sini temsil eden entegre tesisi olmayan orta ve küçük ölçekli çelik üreticilerine, hammaddelere erişimin iyileştirilmesi, teknolojik gelişim ve iş güvenliği alanlarında destek sağlanacak.

Hindistan hükümeti 2030 yılına kadar ülkenin çelik üretim kapasitesini 300 milyon mt'a çıkarmayı hedefleyen ulusal çelik politikasını 2017 yılında yürürlüğe koymuştu. Politika kapsamında kişi başına çelik tüketiminin 160 kilograma çıkarılması ve hammaddelerin temin edilebilirliğinin güvence altına alınması gibi hedefler de belirlenmişti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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