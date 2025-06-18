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Hilton Metal Forging demir yollarına yönelik dövme çelik tekerlek seti üretti

Çarşamba, 18 Haziran 2025 16:45:25 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Hilton Metal Forging Ltd (HMFL), demir yollarında kullanıma yönelik dövme çelik tekerlek üretimi gerçekleştirdiğini ve ürünlerin, devlete bağlı denetim kurumu RITES tarafından onay aldığını duyurdu.

Her tekerlek setinin iki dövme tekerlek ve bir dövme akstan oluştuğu ifade edildi.

Bu sayede HMFL’in, iç piyasada demir yolu tekerlek setlerine yönelik artan talebi karşılayacağı, yerel arz sıkıntısını gidereceği ve Çin’e olan bağımlılığı azaltacağı dile getirildi.

Öte yandan şirket, mevcut mali yılda 3.000 adet dövme çelik tekerlek seti üretmeyi ve 2026-27 mali yılında bu rakamı 12.000 adedin üzerine çıkarmayı hedeflediğini paylaştı. Ayrıca dövme çelik tekerlek seti üretim kapasitesini yıllık 20.000 adet olarak planladığını da ekledi.

Ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’in yıllık demir yolu tekerlek setleri ve yeni tekerleklere yönelik talebi sırasıyla yaklaşık 170.000 adet ve 250.000 adet seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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