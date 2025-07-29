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Hertha Metals düşük emisyonlu çelik üretim teknolojisini tanıttı

Salı, 29 Temmuz 2025 14:15:13 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli girişim Hertha Metals, düşük emisyonlu çelik üretiminde önemli bir ilerleme kaydettiğini duyurdu. Şirket, yeni teknolojisinin düşük maliyetli, enerji verimli ve en az geleneksel yöntemler kadar ölçeklendirilebilir olduğunu belirtti. Khosla Ventures ve Breakthrough Energy Fellows gibi yatırımcılardan 17 milyon $ üzerinde fon alan şirket, 2024 yılının sonundan bu yana günlük 1 ton kapasiteli pilot tesis işletiyor.

Teknolojinin özellikleri

Yapılan açıklamada Hertha Metals’ın tescilli teknolojisinin, düşük kaliteli demir cevherini, toz cevheri ve çelik üretiminde ortaya çıkan yan ürünleri tek aşamada doğrudan pik demire veya yüksek saflıkta demire dönüştürdüğü ifade edildi. Modüler ve ölçeklendirilebilecek şekilde tasarlanan teknolojinin, daha önceden kullanılamayan yerel demir cevheri kaynaklarını ve maden atıklarını değerlendirerek girdi maliyetlerini düşürdüğü kaydedildi. Ayrıca bu teknolojinin enerji tüketimini %30 azalttığı, emisyonlarda en az %50 veya temiz hidrojenle kullanıldığında %98’e varan düşüş sağladığı ve küçük ölçekli çelik üreticilerine dahi entegre edilebildiği paylaşıldı.

Bir sonraki adımda üretim yıllık 500.000 tona çıkarılacak

Pilot tesisin başarısının ardından Hertha Metals, bir sonraki adımda yüksek kaliteli çelik üretimini yıllık 500.000 tona çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu sayede şirket, düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerine geçişin yaygınlaştırılmasını desteklemeyi amaçladığını söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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