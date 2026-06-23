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SSAB ABD’de döngüsel çelik geri dönüşüm projesi başlattı

Salı, 23 Haziran 2026 12:06:15 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin ABD’deki bağlı kuruluşu SSAB Americas, The Greenbrier Companies ve Alter Trading, geri dönüştürülmüş malzemelerin çelik üretiminde yeniden kullanılmasını göstermeyi amaçlayan bir döngüsel ekonomi projesi başlattıklarını duyurdu. Projenin, geri dönüştürülmüş metallerin sıfıra yakın emisyonlu çelik ürünlerine dönüştürüldüğü ve daha sonra gelecekteki üretim döngülerinde yeniden kullanılmak üzere çelik üretim sürecine geri kazandırıldığı bir değer zinciri oluşturmayı hedeflediği bildirildi.

Projenin, SSAB’nin geri dönüştürülmüş metaller ve temiz enerji kullanarak SSAB Zero™ çelik üretimi yaptığı Iowa tesisinde başladığı ifade edildi. Söz konusu çeliğin fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarının sıfıra yakın olduğu ve karbon dengeleme mekanizmalarına ihtiyaç duyulmadan üretilen bir çelik ürünü olarak öne çıktığı aktarıldı.

Greenbrier 50 adet yük vagonu üretecek

Proje kapsamında Greenbrier’ın, SSAB Zero™ çeliği kullanarak 50 adet gondol tipi yük vagonu üreteceği ve söz konusu vagonların daha sonra metal geri dönüşümü ve işleme faaliyetleri yürüten Alter Trading’e teslim edileceği dile getirildi. Hizmete girdikten sonra vagonların, Alter Trading’in tesislerinden SSAB’nin çelik üretim tesislerine geri dönüştürülmüş metallerin taşınmasında kullanılacağı ve taşınan malzemelerin daha sonra yeniden çelik üretim sürecine dahil edileceği vurgulandı.

Şirketler, kullanılan modelin belgelenmiş üretim süreçleri, mevcut lojistik ağları ve geri dönüştürülmüş içeriklerin tedarik zinciri boyunca takip edilmesini sağlayan izlenebilirlik sistemleriyle desteklendiğini aktardı. Ayrıca projenin fiziksel malzeme akışlarına ve doğrulanmış üretim yöntemlerine dayandığının altını çizdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 

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