 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hyundai-POSCO...

Hyundai-POSCO ortak girişimi Louisiana’daki entegre çelik tesisi için Danieli ile anlaştı

Çarşamba, 06 Mayıs 2026 11:09:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Kore merkezli çelik üreticileri Hyundai Steel ve POSCO’nun ABD’deki ortak girişimi HYUNDAI POSCO Louisiana Steel LLC, Louisiana’da kurulacak yeni bir entegre çelik tesisi için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies ile teknoloji ortağı olarak anlaştığını açıkladı. Proje Kuzey Amerika pazarına yönelik düşük karbonlu ve yüksek katma değerli otomotiv çeliği kaliteleri başta olmak üzere yüksek kaliteli sıcak haddelenmiş slab üretmeyi amaçlıyor.

Danieli temel çelik üretim ekipmanlarını tedarik edecek

İmzalanan sözleşmeler kapsamında Danieli ikincil metalürji ekipmanlarıyla birlikte iki elektrik ark ocağı, iki kalın slab döküm makinesi ve iki slab tavlama fırını tedarik edecek. Doğrudan indirgeme tesisi ise Tenova ve Danieli iş birliğiyle kurulan ENERGIRON® konsorsiyumu tarafından sağlanacak.

ENERGIRON® tesisi 2,5 milyon mt yıllık kapasiteye sahip olacak

Zero Reformer ENERGIRON® teknolojisiyle yüksek metalizasyon ve kontrollü karbon içeriğine sahip DRI üretmek üzere tasarlananan ve Tenova ile Danieli tarafından geliştirilen ENERGIRON® doğrudan indirgeme tesisi, .  ABD’de türünün ikinci tesisi. Tesis yıllık 2,5 milyon mt sıcak ve soğuk doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine sahip olacak. Danieli bunun yanı sıra tesisin gelecekte hidrojen kullanımına hazır olacağını ve karbon yakalama teknolojisiyle donatılacağını belirtti.

Çelikhane esnek hurda ve DRI kullanımı için tasarlandı

Çelikhane döküm alanını yıllık 2,88 milyon mt malzeme ile besleyecek. Tesis Zerobucket ECS® sürekli hurda yükleme teknolojisiyle donatılmış iki elektrik ark ocağını içerecek ve böylece tesisin %100 hurdadan sıcak ve soğuk DRI’ya kadar değişen karışımlarla çalışmasına imkan sağlayacak. İkincil metalürji kapsamında sağlanan ekipmanlar iki adet çift pota fırını ve bir adet çift RH gaz giderme sistemi içerecek. Çelikhaneler ayrıca eksiksiz bir malzeme taşıma sistemi ve özel duman arıtma tesisleriyle desteklenecek.

İki yeni slab sürekli döküm makinesi ise düşük karbon emisyonlu çelik dahil olmak üzere kalite sınıfları için konvansiyonel kalın slab üretmek için Danieli’nin en yeni teknolojilerini kullanacak. Bununla birlikte otomotiv çeliği uygulamaları için temel gereklilikler olan kalıp seviyesi kararlılığı ve yüzey kalitesine özel önem verilecek.

Tavlama fırınları hidrojen kullanımına hazır olacak

Üretim hattı her biri saatte 280 mt kapasiteli iki yürüyen tabanlı tavlama fırınıyla tamamlanacak. Fırınlar düşük yakıt tüketimi ve yüksek operasyonel esneklik için optimize edildi ve buna ek olarak gelecekteki karbonsuzlaşma hedeflerini destekleyecek şekilde %100’e kadar doğal gaz-hidrojen karışımlarıyla çalışmak üzere tasarlandı.

Proje Hyundai-Danieli ortaklığını güçlendiriyor

Danieli, projenin aynı zamanda dünya genelindeki büyük çelik üreticileri için tercih edilen teknoloji ortağı konumunu pekiştirdiğini vurguladı. Şirket, teknolojilerinin daha düşük çevresel etki, azaltılmış işletme maliyetleri, yüksek operasyonel güvenilirlik ve zorlu otomotiv çeliği kaliteleri için gerekli ürün kalitesini bir araya getirmek üzere tasarlandığını belirtti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma POSCO Hyundai 

Benzer Haber ve Analizler

Hyundai Steel ve POSCO ABD’de çelik üretimi için güçlerini birleştirdi

21 Nis | Çelik Haberler

Türk inşaat demiri üreticileri güçlü hurdaya rağmen ihracat fiyatlarını hafifçe aşağı çekti

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye ithal hurda piyasası AB ve Baltık çıkışlı yeni bağlantılarla dengeye oturdu

06 May | Hurda ve Hammadde

Çin tatilden fiyat artışıyla dönerken, Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları hafifçe gevşedi

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

Mısır çıkışlı inşaat demiri ve filmaşin fiyatları hurdadaki yükseliş ve Suudi Arabistan’dan gelen güçlü taleple arttı

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Tatilin ardından vadeli fiyatlardaki artış ve maliyetin desteğiyle Çin çıkışlı kütük fiyatları belirgin şekilde yükseldi

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan’da ithal hurda fiyatları yükseldi ancak alımlar temkinli

06 May | Hurda ve Hammadde

Kanada ABD’nin vergi baskısına karşı çelik sektörüne 1,5 milyar $ destek sağlayacak

06 May | Çelik Haberler

Çin’deki tatil sonrası Körfez sıcak rulo sac piyasasında fiyatlar yükseldi, ticaret halen sınırlı

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac teklifleri vadeli ve yerel fiyatlardaki artış sayesinde hafifçe yükseldi

06 May | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis