Hyundai-POSCO ortak girişimi Louisiana’daki entegre çelik tesisi için Danieli ile anlaştı

Kore merkezli çelik üreticileri Hyundai Steel ve POSCO’nun ABD’deki ortak girişimi HYUNDAI POSCO Louisiana Steel LLC, Louisiana’da kurulacak yeni bir entegre çelik tesisi için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies ile teknoloji ortağı olarak anlaştığını açıkladı. Proje Kuzey Amerika pazarına yönelik düşük karbonlu ve yüksek katma değerli otomotiv çeliği kaliteleri başta olmak üzere yüksek kaliteli sıcak haddelenmiş slab üretmeyi amaçlıyor.

Danieli temel çelik üretim ekipmanlarını tedarik edecek

İmzalanan sözleşmeler kapsamında Danieli ikincil metalürji ekipmanlarıyla birlikte iki elektrik ark ocağı, iki kalın slab döküm makinesi ve iki slab tavlama fırını tedarik edecek. Doğrudan indirgeme tesisi ise Tenova ve Danieli iş birliğiyle kurulan ENERGIRON® konsorsiyumu tarafından sağlanacak.

ENERGIRON® tesisi 2,5 milyon mt yıllık kapasiteye sahip olacak

Zero Reformer ENERGIRON® teknolojisiyle yüksek metalizasyon ve kontrollü karbon içeriğine sahip DRI üretmek üzere tasarlananan ve Tenova ile Danieli tarafından geliştirilen ENERGIRON® doğrudan indirgeme tesisi, . ABD’de türünün ikinci tesisi. Tesis yıllık 2,5 milyon mt sıcak ve soğuk doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine sahip olacak. Danieli bunun yanı sıra tesisin gelecekte hidrojen kullanımına hazır olacağını ve karbon yakalama teknolojisiyle donatılacağını belirtti.

Çelikhane esnek hurda ve DRI kullanımı için tasarlandı

Çelikhane döküm alanını yıllık 2,88 milyon mt malzeme ile besleyecek. Tesis Zerobucket ECS® sürekli hurda yükleme teknolojisiyle donatılmış iki elektrik ark ocağını içerecek ve böylece tesisin %100 hurdadan sıcak ve soğuk DRI’ya kadar değişen karışımlarla çalışmasına imkan sağlayacak. İkincil metalürji kapsamında sağlanan ekipmanlar iki adet çift pota fırını ve bir adet çift RH gaz giderme sistemi içerecek. Çelikhaneler ayrıca eksiksiz bir malzeme taşıma sistemi ve özel duman arıtma tesisleriyle desteklenecek.

İki yeni slab sürekli döküm makinesi ise düşük karbon emisyonlu çelik dahil olmak üzere kalite sınıfları için konvansiyonel kalın slab üretmek için Danieli’nin en yeni teknolojilerini kullanacak. Bununla birlikte otomotiv çeliği uygulamaları için temel gereklilikler olan kalıp seviyesi kararlılığı ve yüzey kalitesine özel önem verilecek.

Tavlama fırınları hidrojen kullanımına hazır olacak

Üretim hattı her biri saatte 280 mt kapasiteli iki yürüyen tabanlı tavlama fırınıyla tamamlanacak. Fırınlar düşük yakıt tüketimi ve yüksek operasyonel esneklik için optimize edildi ve buna ek olarak gelecekteki karbonsuzlaşma hedeflerini destekleyecek şekilde %100’e kadar doğal gaz-hidrojen karışımlarıyla çalışmak üzere tasarlandı.

Proje Hyundai-Danieli ortaklığını güçlendiriyor

Danieli, projenin aynı zamanda dünya genelindeki büyük çelik üreticileri için tercih edilen teknoloji ortağı konumunu pekiştirdiğini vurguladı. Şirket, teknolojilerinin daha düşük çevresel etki, azaltılmış işletme maliyetleri, yüksek operasyonel güvenilirlik ve zorlu otomotiv çeliği kaliteleri için gerekli ürün kalitesini bir araya getirmek üzere tasarlandığını belirtti.