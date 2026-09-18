Google'dan düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebi artırmak için Stegra ile iş birliği

ABD merkezli teknoloji devi Google, İsveçli yeşil çelik üreticisi Stegra'nın İsveç'in Boden kentinde kurduğu yeşil hidrojen bazlı sıfıra yakın emisyonlu büyük ölçekli çelik tesisinin faaliyete geçmesini desteklemek üzere iş birliği yaptığını duyurdu.

Stegra'nın tesisinde yeşil hidrojen üretmek için yenilenebilir elektrik kullanılacağı ve üretilen hidrojenin demir cevherinin indirgenmesinde kömürün yerini alacağı ifade edildi. Stegra, söz konusu sürecin geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretimine kıyasla emisyonları %95'e kadar azaltabildiğini dile getirdi.

Google çevresel nitelik sertifikaları alacak

Anlaşma kapsamında Google'ın, Boden tesisinin ilk yılında üreteceği 91.000 mt'a varan çeliğe denk gelen çevresel nitelik sertifikaları alacağı dile getirildi. Google, söz konusu sertifikaların daha düşük emisyonlu malzemelere yönelik talebi artırmayı ve gelişmekte olan karbonsuzlaşma teknolojilerinin finansmanını ve ölçeklendirilmesini desteklemeyi amaçladığını dile getirdi.

Öte yandan Google, daha düşük emisyonlu inşaat malzemelerinin kullanımının artırılmasının veri merkezi altyapısından kaynaklanan gömülü karbon emisyonlarını %40'a kadar azaltabileceğine dikkat çekti. 2025 yılında 20'den fazla inşaat projesinde düşük emisyonlu beton ve çelik kullanırken, bazı projelerde her iki malzemeden de faydalandığını söyledi. Ayrıca düşük emisyonlu çelik ve diğer inşaat malzemelerine yönelik talebi desteklemek amacıyla Sürdürülebilir Çelik Alıcıları Platformu gibi girişimlerde yer aldığını da kaydetti.