Cleveland-Cliffs hidrojen bazlı çelik projesini iptal etti

ABD merkezli maden ve doğal kaynak şirketi Cleveland-Cliffs temiz hidrojen arzı yetersizliğini gerekçe göstererek Ohio'da planladığı 500 milyon $’lıkl hidrojen bazlı çelik projesini iptal etti. Şirket bunun yerine kömürle çalışan mevcut yüksek fırının ömrünü uzatacak.

CEO Lourenco Goncalves bu kararı hidrojen üretimindeki gecikmelere ve Trump yönetiminin politika değişikliklerine bağladı.

İki elektrik ark ocağı ve bir hidrojen kullanımına hazır doğrudan indirgenmiş tesisi içeren proje federal hibe dışında Cleveland-Cliffs'ten 1,1 milyar $’lık ek yatırım gerektirecek ve toplamda 1,6 milyar $’lık toplam masrafa ulaşacaktı. Goncalves ayrıca yeşil çelik için yüksek seviyelerden alım yapmaya istekli alıcılar bulmanın zorluğuna da değindi.

Şirket şu anda Trump yönetimi ile hibe miktarını yeniden müzakere etmek üzere görüşüyor. Projenin iptali kömür bazlı yöntemlerden uzaklaşmak için teknolojik ve ekonomik engellerle mücadele eden sektör için yeşil çelik üretim çabalarında büyük bir geri adım olacak.