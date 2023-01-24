Hefestos Capital Romanya merkezli TMK Artrom’u satın aldı

Salı, 24 Ocak 2023 15:12:11 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Sırbistan merkezli yatırım şirketi Hefestos Capital, Rus çelik boru üreticisi TMK’nın Romanya’da bulunan bağlı kuruluşu TMK Artrom’u satın aldı.

Alımın tamamlanmasının ardından şirketin adı Artrom Steel Tubes olarak değiştirildi.

Şirketin eski sahibi Dmitry Pumpyanskiy, Ukrayna savaşındaki duruşu sebebiyle Batı’nın yaptırımlarına tabiydi, bu nedenle şirketin hesapları bloke edildi. Ancak alım anlaşmasının imzalanmasının ardından 2022 yılının yaz aylarında şirketin hesaplarındaki bloke kaldırıldı.

Bu alımla birlikte, yıllık 200.000 mt dikişsiz boru üretim kapasitesine sahip Artrom Steel Tubes (TMK Artrom), salgın ve savaş nedeniyle ertelediği geliştirme programlarına ve faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.