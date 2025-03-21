Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Şubat’ta aylık %19,3 azaldı

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %19,3 ve yıllık %4,5 düşüşle 37.054.201 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ocak ayına kıyasla %19,2 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %5,7 düşüşle 31,60 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,92 milyon mt ile Güney Kore ve 1,44 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Şubat ayında aylık %15,9 ve yıllık %39,7 düşüşle 8,23 milyon mt seviyesine geriledi.

Bahsi geçen ayda Tropikal Zelia Kasırgası nedeniyle Hedland ve Dampier limanlarının geçici süreliğine kapatılması sevkiyatların düşmesinde büyük rol oynadı.