Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mart’ta aylık %36,7 artış kaydetti

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %36,7 ve yıllık %1,1 artışla 50.661.046 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Şubat ayına kıyasla %30,3 artış ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %3,9 düşüşle 41,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,91 milyon mt ile Güney Kore ve 1,34 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Mart ayında kasırgaların etkilerinin azalmasına bağlı olarak aylık %65,4 artış ve yıllık %0,3 düşüşle 13,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi.