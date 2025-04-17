 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland limanından...

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mart’ta aylık %36,7 artış kaydetti

Perşembe, 17 Nisan 2025 12:28:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %36,7 ve yıllık %1,1 artışla 50.661.046 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Şubat ayına kıyasla %30,3 artış ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %3,9 düşüşle 41,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,91 milyon mt ile Güney Kore ve 1,34 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Mart ayında kasırgaların etkilerinin azalmasına bağlı olarak aylık %65,4 artış ve yıllık %0,3 düşüşle 13,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Nisan 2025

18 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'in demir cevheri üretimi ilk çeyrekte %14,6 düştü

18 Nis | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları 100$/mt CFR’ın altında dalgalandı

17 Nis | Hurda ve Hammadde

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Temmuz-Mart döneminde rekor seviyeye ulaştı

17 Nis | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Nisan 2025

17 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Vale’nin üretimi ilk çeyrekte azaldı

17 Nis | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Nisan 2025

16 Nis | Hurda ve Hammadde

Rio Tinto’nun demir cevheri sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde %9,3 geriledi

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Nisan 2025

16 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi ve satışları Mart çeyreğinde yükseldi, üretim hedefi değişmedi

16 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis