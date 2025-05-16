Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Nisan’da aylık %7,8 azaldı

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %7,8 ve yıllık %5,8 düşüşle 46.693.801 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mart ayına kıyasla %0,2 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %3,2 düşüşle 41,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,94 milyon mt ile Güney Kore ve 1,60 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Nisan ayında aylık %8,6 düşüş ve yıllık %4,7 artışla 12,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.