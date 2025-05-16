 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hedland limanından...

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Nisan’da aylık %7,8 azaldı

Cuma, 16 Mayıs 2025 14:25:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %7,8 ve yıllık %5,8 düşüşle 46.693.801 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mart ayına kıyasla %0,2 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %3,2 düşüşle 41,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,94 milyon mt ile Güney Kore ve 1,60 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Nisan ayında aylık %8,6 düşüş ve yıllık %4,7 artışla 12,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Mayıs 2025

16 May | Hurda ve Hammadde

Lloyds Metals and Energy demir cevheri sulu taşıma hattını faaliyete aldı

16 May | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Mayıs

16 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de demir cevheri fiyatları haftalık bazda arttı ama üretim duruşları beklendiği için düşebilir

15 May | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı ham çelik üretiminin düşmesine bağlı olarak ilk çeyrekte %17,3 azaldı

15 May | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Mayıs

15 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Moody’s demir cevheri fiyatlarının cansız talep ve yüksek arzın baskısı altında kalmasını bekliyor

15 May | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları keskin artış gösterdi

15 May | Hurda ve Hammadde

Shougang Hierro Peru satışlarını düşürmek zorunda kalacak

15 May | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Mayıs 2025

14 May | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis