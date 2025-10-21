 |  Giriş 
Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Eylül ayında %9,6 yükseldi

Salı, 21 Ekim 2025 15:20:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %9,6 artış ve yıllık %0,5 düşüşle 48.567.296 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ağustos ayına kıyasla %8,3 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %5,7 düşüşle 41,92 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,28 milyon mt ile Güney Kore ve 1,19 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Eylül ayında aylık %5,5 ve yıllık %0,2 düşüşle 13,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


