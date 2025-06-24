Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025'in Mayıs ayında %13,7 yükseldi

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında aylık %13,7 ve yıllık %2,2 artışla 53.105.565 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Nisan ayına kıyasla %10,5 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %0,2 artışla 45,43 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 4,30 milyon mt ile Güney Kore ve 1,59 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Mayıs ayında aylık %0,4 ve yıllık %1,7 düşüşle 12,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.