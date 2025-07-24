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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Haziran ayında %2,8 yükseldi

Perşembe, 24 Temmuz 2025 12:26:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %2,8 ve yıllık %0,7 artışla 54.584.776 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mayıs ayına kıyasla %8,2 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %1,4 artışla 49,15 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,57 milyon mt ile Güney Kore ve 1,9 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Haziran ayında aylık %3,3 ve yıllık %0,9 artışla 12,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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