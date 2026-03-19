Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Şubat ayında %18,7 geriledi

Perşembe, 19 Mart 2026 11:58:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %18,7 düşüş ve yıllık %8 artışla 40.026.935 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ocak ayına kıyasla %19,9 düşüş ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %7,8 artışla 34,06 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,39 milyon mt ile Güney Kore ve 1,04 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Şubat ayında aylık %10,2 düşüş ve yıllık %30,7 artışla 10,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


