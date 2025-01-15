Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık’ta aylık %2,3 azaldı

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2,3 ve yıllık %4,5 düşüşle 47.613.601 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Kasım ayına kıyasla %4,5 artış ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %2,7 düşüşle 41,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,80 milyon mt ile Güney Kore ve 1,46 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.