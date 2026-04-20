Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Mart ayında %15,8 yükseldi

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %15,8 artış ve yıllık %8,5 düşüşle 46.358.129 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Şubat ayına kıyasla %12,9 artış ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %6,6 düşüşle 38,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 4,19 milyon mt ile Güney Kore ve 1,76 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Mart ayında aylık %5,5 artış ve yıllık %16,7 düşüşle 11,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.