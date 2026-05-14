Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Nisan ayında %0,2 geriledi

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %0,2 ve yıllık %0,9 düşüşle 46.275.422 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mart ayına kıyasla nispeten yatay seyrederek ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %6,4 düşüşle 38,48 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,44 milyon mt ile Güney Kore ve 2,16 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Nisan ayında aylık %19 ve yıllık %8,5 artışla 13,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi.