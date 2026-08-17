Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Temmuz ayında %30,5 yükseldi

Avustralya'nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %30,5 artış ve yıllık %24,6 düşüşle 137.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yapılan toplam mangan cevheri sevkiyatının %65,7'si Çin'e, geri kalanı ise Avustralya ve Endonezya'ya gerçekleştirildi.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın mangan bakımından zengin Pilbara bölgesinde faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerine ait madenlerden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.