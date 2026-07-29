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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Haziran ayında %25,7 düştü

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 12:01:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya'nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %25,7 ve yıllık %35,8 düşüşle 105.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yapılan toplam mangan cevheri sevkiyatının %89,5'i Çin'e, geri kalanı ise Vietnam'a gerçekleştirildi.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın mangan bakımından zengin Pilbara bölgesinde faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerine ait madenlerden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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