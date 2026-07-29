Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Haziran ayında %25,7 düştü

Avustralya'nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %25,7 ve yıllık %35,8 düşüşle 105.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yapılan toplam mangan cevheri sevkiyatının %89,5'i Çin'e, geri kalanı ise Vietnam'a gerçekleştirildi.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın mangan bakımından zengin Pilbara bölgesinde faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerine ait madenlerden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.