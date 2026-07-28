Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026'nın Haziran ayında %1,3 arttı

Avustralya'nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,3 artış ve yıllık %5,3 düşüşle 51.710.492 mt seviyesinde yer aldı.

Hedland Liman İdaresi tarafından açıklanan verilere göre söz konusu ayda limandan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mayıs ayına kıyasla %3,1 artış ve yıllık %8,2 düşüşle 45,11 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin'i sırasıyla 3,66 milyon mt ve 1,57 milyon mt ile Güney Kore ve Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı Haziran ayında aylık %13,6 ve yıllık %4,3 artışla 13,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.