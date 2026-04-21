Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Mart ayında aylık %147,1 arttı

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %147,1 ve yıllık %5 artışla 126.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %59,5’i Çin’e, %31,7’si Hindistan’a ve %8,7’si Malezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.